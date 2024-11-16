  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Осимхен не планирует трансфер зимой и допускает, что останется в «Галатасарае». Стоимость форварда летом – 75 млн евро
1

Осимхен не планирует трансфер зимой и допускает, что останется в «Галатасарае». Стоимость форварда летом – 75 млн евро

Виктор Осимхен пока не планирует трансфер в зимнее окно.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Галатасарай» предпринимает серьезные усилия, чтобы удержать нигерийца, арендованного у «Наполи», следующим летом.

Первичные переговоры уже состоялись. 25-летний нападающий чувствует себя очень комфортно в Стамбуле, ему нравится любовь фанатов, у него много друзей в команде. Игрок сигнализирует клубу, что остаться – это вполне возможный вариант.

Хотя реализовать это кажется почти невозможным, «Галатасарай» ищет креативные пути решения. Ориентировочная цена летом – 75 млн евро.

Статистику Осимхена можно посмотреть здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoсерия А Италия
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
возможные трансферы
logoНаполи
logoВиктор Осимхен
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Осимхен сделал дубль в игре с «Тоттенхэмом». У форварда 6 голов и 3 ассиста в 8 матчах за «Галатасарай», он арендован у «Наполи»
57 ноября, 19:00
«Галатасарай» хочет выкупить Осимхена у «Наполи» и готов выделить на это максимум 50 млн евро (Sözcü)
143 ноября, 14:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Холанд – самый ценный игрок «Ман Сити» в этом сезоне по версии ESPN. Фоден – 2-й, Гвардиол – 3-й, де Брюйне – 12-й
5 минут назад
Лига наций. Украина в гостях у Грузии, Германия против Боснии и Герцеговины, Нидерланды сыграют с Венгрией
3114 минут назадLive
Забил 23 пенальти подряд. Кто это из футболистов РПЛ?
216 минут назадСпецпроект
Дом Жоэлинтона ограбили 2-й раз за год: «Все, кто планирует сделать это, знайте, здесь больше нет ничего ценного! Мы хотим жить в мире, чтобы наши дети росли без страха»
417 минут назад
«Если Мбаппе уйдет из сборной – будет катастрофа. Происходящее печально – это как если бы Аргентина отвернулась от Месси». Саа о капитане Франции
1439 минут назад
Тайсон о расизме: «У футболистов очень громкий голос, мы не должны молчать. Я всегда буду бороться за равенство не только ради себя, но и ради молодых людей и их семей»
652 минуты назад
«Роналду – лучший из людей, но Месси – инопланетянин, он не с этой планеты. Другого игрока с такой скоростью мышления и целеустремленностью не найти». Пике о Лео
26сегодня, 16:08
Румынская федерация об уходе игроков Косово: «Обвинения – необоснованные, действия – преднамеренные. Лозунг «Косово – это Сербия» не звучал ни разу. Благодарим фанатов за цивилизованное поведение»
6сегодня, 16:02
Женский «Зенит» стал чемпионом России в 3-й раз подряд, обыграв ЦСКА в решающем матче
54сегодня, 15:56
Женская Суперлига. «Зенит» стал чемпионом, обыграв ЦСКА, «Спартак» взял бронзу в своем первом сезоне, «Локомотив» – 4-й
76сегодня, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер Брунея о Галицком: «Понравился стадион в Краснодаре. Гильерме сказал, что арена в топ-5 в мире, и рассказал про бизнесмена, вложившего много денег, преобразовав все. Желаю ему здоровья»
15 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Енисей» 4:3, «Балтика» обыграла «КАМАЗ», «Алания» уступила «Ротору», «Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком»
2519 минут назад
«Тоттенхэм» продлит контракт с Соном до 2026 года. Вингер проводит 10-й сезон в клубе
325 минут назад
Жирков хочет открыть музей: «Основное направление – Великая Отечественная война. Может, в 80 лет открою»
1033 минуты назад
«Черчесов не подходит на роль тренера-чемпиона из-за не самого хорошего отношения к людям. Командам из нижней части РПЛ был бы нужен». Попов о тренере
542 минуты назад
«С Дзюбой в «Локомотиве» поступили не по-человечески. Повод для обиды коллеги дали весомый, там не первый раз происходят странные вещи». Агент Артема о клубе
8сегодня, 16:15
Юран о жизни за границей: «Никогда не было желания остаться навсегда. Тебе могут улыбаться, но ты всегда будешь чужаком. Там живут прекрасные люди, но Родина – совершенно другое»
9сегодня, 15:46
Германия – Босния и Герцеговина. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
1сегодня, 14:55
Канчельскис о матче России и Брунея: «Безобразие, хватит издеваться над людьми! Лучше было бы сыграть с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА или «Краснодаром»
11сегодня, 14:15
Губерниев об 11:0 с Брунеем: «Играли против предводителя дворянства, пожарного, печника, мясника и сторожа. Но наша задача – сохранить институт сборных»
7сегодня, 13:10