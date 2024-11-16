Осимхен не планирует трансфер зимой и допускает, что останется в «Галатасарае». Стоимость форварда летом – 75 млн евро
Виктор Осимхен пока не планирует трансфер в зимнее окно.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Галатасарай» предпринимает серьезные усилия, чтобы удержать нигерийца, арендованного у «Наполи», следующим летом.
Первичные переговоры уже состоялись. 25-летний нападающий чувствует себя очень комфортно в Стамбуле, ему нравится любовь фанатов, у него много друзей в команде. Игрок сигнализирует клубу, что остаться – это вполне возможный вариант.
Хотя реализовать это кажется почти невозможным, «Галатасарай» ищет креативные пути решения. Ориентировочная цена летом – 75 млн евро.
Статистику Осимхена можно посмотреть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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