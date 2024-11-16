Осимхен не планирует трансфер зимой и допускает, что останется в «Галатасарае». Стоимость форварда летом – 75 млн евро

Виктор Осимхен пока не планирует трансфер в зимнее окно.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Галатасарай » предпринимает серьезные усилия, чтобы удержать нигерийца, арендованного у «Наполи», следующим летом.

Первичные переговоры уже состоялись. 25-летний нападающий чувствует себя очень комфортно в Стамбуле, ему нравится любовь фанатов, у него много друзей в команде. Игрок сигнализирует клубу, что остаться – это вполне возможный вариант.

Хотя реализовать это кажется почти невозможным, «Галатасарай» ищет креативные пути решения. Ориентировочная цена летом – 75 млн евро.

Статистику Осимхена можно посмотреть здесь .