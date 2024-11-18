  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Морозов о сборной: «Карпин прямо говорил: «Ошибайся, тебе здесь никто ничего не скажет». Это вселяет уверенность»
5

Морозов о сборной: «Карпин прямо говорил: «Ошибайся, тебе здесь никто ничего не скажет». Это вселяет уверенность»

Евгений Морозов высказался о работе под руководством Валерия Карпина.

— Какой Карпин в раздевалке, с тобой конкретно? Мне кажется, он слегка иногда дает наигранного высокомерия.

— Я бы не сказал, что он делает что‑то наигранно. Я очень сильно уважаю то, что он говорит тебе все как есть. 

Плохого мне он ничего не говорил, но в плане того, как я должен играть, он мне прямо говорил, например: «Ошибайся, тебе здесь никто ничего не скажет». Это вселяет уверенность, — сказал защитник сборной России и «Локомотива», забивший гол в товарищеском матче с Брунеем (11:0).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoЕвгений Морозов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Съездить в сборную – честь и привилегия. Вы говорите: Сирия, Бруней, но сначала надо выйти и их обыграть. Такие матчи нужны». Морозов о соперниках России
9вчера, 21:10
Чалов, Мостовой, Обляков, Пруцев, Кривцов – в старте сборной России на матч с Брунеем
8715 ноября, 14:55
Защитник «Локо» Ненахов: «Дверь сборной я для себя закрыл. Если во мне не нуждаются – пусть справляются сами»
499 ноября, 15:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига наций. Испания против Швейцарии, Португалия в гостях у Хорватии
127 минут назад
Габулов о стадионе «Алании»: «Его точно достроят – выделены федеральные средства. В ближайший год все должно закончиться» 
759 минут назад
«Ленинградец» о нападении на сотрудников клуба в Астрахани: «Случившееся не имеет отношения к игре с «Волгарем» 
8сегодня, 04:20
Хет-трик Овечкина, нападение на Евсеева, Казахстан Черчесова проиграл 0:5, «Динамо» уступило «Амкалу» в шоу-матче, Синнер взял итоговый, победы Семененко и Петросян и другие новости
17сегодня, 04:10
Агент Барбоза допустил переход Неймара в «Зенит»: «Чисто теоретически. Но он никогда не скрывал, что хотел бы закончить карьеру в Бразилии»
18сегодня, 03:43
Евсеев после распыления баллончика в лицо: «Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего»
14сегодня, 02:59
Евсееву брызнули в лицо из баллончика, попросив закурить. Его ассистент Шмарко получил удар ножом по лицу при попытке задержать нападавших (Baza)
93вчера, 22:45
Вадим Евсеев: «Напали с ножом. Полиция схватила нападавших. Их было двое. Держимся...»
39вчера, 21:59
«На Евсеева совершено нападение с применением холодного оружия. Жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции уже разбираются». Казанский сообщил об инциденте в Астрахани
52вчера, 21:51
Франция выиграла группу в Лиге наций, обойдя Италию по голам в последнем туре. Бельгия – 3-я
7вчера, 21:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» планирует создать вторую команду. Клуб хочет, чтобы игроки получали практику в дубле, а не уходили в аренду
112 минут назад
Пивоваров о Медведевой в матче с «Амкалом»: «Медийная составляющая. Она хотела сыграть, будучи амбассадором и болельщицей «Динамо». Деревянко было тяжело, он сказал, что чуть не умер» 
2сегодня, 04:34
«Фиорентина» готова выкупить Адли у «Милана» за 10,5 млн евро и подписать с хавбеком 4-летний контракт
4сегодня, 03:58
Круговой о Чалове: «Уровень не изменился, Федя каким был, таким и остался» 
10сегодня, 03:29
Габулов об игре с Брунеем: «Такие матчи, как у сборной России — контрольные. Не только Черчесов так их называет. Товарищеские — это когда ветераны собрались поиграть» 
2сегодня, 03:13
Максименко сыграет в матче с Сирией. Кафанов подтвердил
5сегодня, 02:45
Дешам о 3:1 с Италией: «Заслуженный результат. Франция очень хорошо поработала, избежав повторения ошибок 1-го тура» 
сегодня, 02:31
Спаллетти об 1:3: «Италия недостаточно хорошо играла в пас и позволяла Франции перекрывать зоны» 
2сегодня, 02:16
«Атлетико» поздравил Хорхе Мартина с чемпионством в MotoGP: «Вся красно-белая семья гордится таким великолепным спортсменом»
вчера, 23:02
У Италии первое поражение в 6 матчах – с 1/8 финала Евро-2024
4вчера, 21:55