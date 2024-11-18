Морозов о сборной: «Карпин прямо говорил: «Ошибайся, тебе здесь никто ничего не скажет». Это вселяет уверенность»

Евгений Морозов высказался о работе под руководством Валерия Карпина.

— Какой Карпин в раздевалке, с тобой конкретно? Мне кажется, он слегка иногда дает наигранного высокомерия.

— Я бы не сказал, что он делает что‑то наигранно. Я очень сильно уважаю то, что он говорит тебе все как есть.

Плохого мне он ничего не говорил, но в плане того, как я должен играть, он мне прямо говорил, например: «Ошибайся, тебе здесь никто ничего не скажет». Это вселяет уверенность, — сказал защитник сборной России и «Локомотива », забивший гол в товарищеском матче с Брунеем (11:0).