Динь сделал два ассиста Рабьо в матче с Италией, еще один гол Франции – после удара Люки со штрафного
Люка Динь поучаствовал в трех голах Франции в ворота Италии.
Команды встречаются в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Игра проходит в Милане, гости ведут 3:1 к 70-й минуте.
Динь отметился двумя результативными передачами со стандартов, приведшими к голевым ударам Адриена Рабьо головой. Это произошло на 2-й и 65-й минутах.
Также защитник нанес удар со штрафного и попал в перекладину, от которой мяч отскочил в спину голкиперу Гульельмо Викарио, а от нее – в сетку.
Статистику футболиста «Астон Виллы» можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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