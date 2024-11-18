Динь сделал два ассиста Рабьо в матче с Италией, еще один гол Франции – после удара Люки со штрафного

Люка Динь поучаствовал в трех голах Франции в ворота Италии.

Команды встречаются в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Игра проходит в Милане, гости ведут 3:1 к 70-й минуте.

Динь отметился двумя результативными передачами со стандартов, приведшими к голевым ударам Адриена Рабьо головой. Это произошло на 2-й и 65-й минутах.

Также защитник нанес удар со штрафного и попал в перекладину, от которой мяч отскочил в спину голкиперу Гульельмо Викарио , а от нее – в сетку.

Статистику футболиста «Астон Виллы » можно изучить здесь .