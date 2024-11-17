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Лига наций. Казахстан в гостях у Норвегии, Англия примет Ирландию, Италия против Франции

В Лиге наций пройдут матчи 6-го тура.

Сборная Казахстана Станислава Черчесова сыграет в гостях с Норвегией, Англия примет Ирландию, Италия встретится дома с Францией.

Лига наций

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги наций

Статистика Лиги наций

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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