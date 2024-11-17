Мбаппе смотрит матч Франции с Италией по ТВ: «Вперед, «синие»!»
Килиан Мбаппе выложил доказательство того, что он смотрит матч Франции.
Капитан, пропускающий четвертую игру своей команды подряд, опубликовал фотографию телевизора, показывающего игру французов с Италией в Лиге наций.
«Вперед, «синие»!» – подписал картинку Мбаппе.
Изображение: instagram.com/stories/k.mbappe
Италия – Франция. 0:1 – Рабьо забил на 2-й минуте! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
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