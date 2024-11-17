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  • «России не стоит ждать легкой прогулки с Сирией. Там весь состав играет в Европе и Южной Америке, а не только в Азии, как раньше». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о матче
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«России не стоит ждать легкой прогулки с Сирией. Там весь состав играет в Европе и Южной Америке, а не только в Азии, как раньше». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о матче

Басель Абдулфаттах оценил уровень сборной Сирии.

Товарищеский матч между сборными России и Сирии пройдет 19 ноября в Волгограде.

Сборная России вот-вот сыграет с Сирией. Что это за соперник?

– Будет интересно, там есть хорошие игроки. Удивился, что Сирия не пробилась во второй этап отбора на ЧМ-2026. Силы команды это не умаляет – играла в плей-офф последнего Кубка Азии, где только по пенальти уступила Ирану.

Весь состав сборной играет в Европе и Южной Америке, а не только в Азии, как раньше. Сирия активно натурализовывает футболистов с сирийскими корнями – начать хотели как раз с меня, но там не вышло, а сейчас стратегия работает.

Матч с Россией мой родственник назвал одним из самых важных игр для команды. Последний раз с европейцами Сирия играла лет 15 назад – со Швецией. Легкой прогулки России ждать не стоит, – сказал бывший защитник молодежной команды «Зенита» Басель Абдулфаттах.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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