У Кьезы первое результативное действие за «Ливерпуль»: ассист Жоте в матче Кубка лиги с «Вест Хэмом»

Федерико Кьеза отметился первым результативным действием за «Ливерпуль».

Сегодня команда Арне Слота принимает «Вест Хэм» (1:1, перерыв) в матче Кубка английской лиги. Спортс’‘ проводит текстовую-онлайн трансляцию матча.

Итальянский полузащитник, перешедший в клуб этим летом из «Ювентуса», впервые попал в стартовый состав «красных». На 25-й минуте встречи он сделал результативную передачу на гол Диогу Жоты. Португалец сравнял счет после автогола защитника Джарелла Куансы, забитого на 21-й минуте игры.