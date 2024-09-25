У Кьезы первое результативное действие за «Ливерпуль»: ассист Жоте в матче Кубка лиги с «Вест Хэмом»
Федерико Кьеза отметился первым результативным действием за «Ливерпуль».
Сегодня команда Арне Слота принимает «Вест Хэм» (1:1, перерыв) в матче Кубка английской лиги. Спортс’‘ проводит текстовую-онлайн трансляцию матча.
Итальянский полузащитник, перешедший в клуб этим летом из «Ювентуса», впервые попал в стартовый состав «красных». На 25-й минуте встречи он сделал результативную передачу на гол Диогу Жоты. Португалец сравнял счет после автогола защитника Джарелла Куансы, забитого на 21-й минуте игры.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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