Скалони о Месси и Ди Марии: «Они незаменимы, без шансов. Искать замену Анхелю было бы ошибкой, такого игрока не существует. Аргентина попробует играть по-другому без него»
Напомним, 36-летний Ди Мария закончил международную карьеру после Кубка Америки этим летом.
«Они незаменимы. Это не те игроки, которых можно заменить, это невозможно. Без шансов, и Фидео («Лапша» – прозвище Ди Марии – Спортс’‘), и Лео – уникальные игроки.
В случае с Фидео мы не будем искать замену. Было бы ошибкой искать игрока, который способен делать то же самое, его не существует.
Он давал нам ширину и справа, и слева, это правда. Мы постараемся найти игрока, который сможет обеспечить эту ширину. Затем дуэли, он понимал игру и выбирался из тупиковых ситуаций, только у него это получалось так невероятно.
Я не говорю, что команда должна перестроиться, но почему бы не сыграть по-другому, раз Анхеля нет», – заявил главный тренер сборной Аргентины в интервью Clank!.
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