Ди Мария не стал называть трех лучших тренеров в карьере: «Худший – ван Гал, если у вас были сомнения»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика Луи ван Гал премьер-лига Англия Анхель Ди Мария Футбол

Анхель Ди Мария назвал Луи ван Гала худшим тренером в своей карьере.

Аргентинскому полузащитнику «Бенфики» задали вопрос о трех лучших тренерах, с которыми он работал. Он не стал их называть, вместо этого определив худшего.

«Хуже всех Луи ван Гал, могу вас в этом заверить. Если у вас были какие-то сомнения, я готов их развеять», – смеясь сказал Ди Мария.

Аргентинский футболист работал с нидерландским тренером в «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2015 год. 

24 комментария
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Какой-то он ущербный, токсичный.. вроде уже под сорокет, выиграл все что мечтает в том числе и чемпионат мира победив того же Ван Гала. Но нет, в каждом интервью все равно упомянет старика где провел лишь год..
вообще пока аргентинцы не выигрывали чемпионат мира оставляли о себе приятное впечатление, хотелось за них болеть. После того как выиграли показали свою гнилую сущность.

Ван Гал легенда футбола, который выигрывал все пока этот лопоухий под себя ходил.
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+36
Невоспитанные ребята эти аргентинцы.
+27
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+20
Ответ Ramiz Tamazanov
Какой-то он ущербный, токсичный.. вроде уже под сорокет, выиграл все что мечтает в том числе и чемпионат мира победив того же Ван Гала. Но нет, в каждом интервью все равно упомянет старика где провел лишь год.. вообще пока аргентинцы не выигрывали чемпионат мира оставляли о себе приятное впечатление, хотелось за них болеть. После того как выиграли показали свою гнилую сущность. Ван Гал легенда футбола, который выигрывал все пока этот лопоухий под себя ходил.
Вам хотелось за них болеть, потому что так хотелось тем, кто заказывал их образ в СМИ. Красивая история про последний танец "скромняги Месси" и его верных мушкетеров. Кстати, образ про "скромнягу" – это такой же миф.
+16
-7
+9
Ди Мария капитально поплыл, Ван Гаал показывал ему на видео, в каких эпизодах он неоправданно рискует и отдает передачи в молоко, только и всего, что здесь такого? Он также и в Юве пихал периодами неизвестно куда мячи, и что тренер не имеет права ему высказать за большое количество обрезов? Ди Мария у Алекса Фергюсона вообще не играл бы, на 2 день сбежал бы, просто послушайте истории Эвра из последнего подкаста с Невиллом, Кином, Руни и Райтом) Сэр Алекс контролировал вообще ВСЁ в клубе и делал результат, а тут звезды не воспринимали мнение тренера, который хотел больше дисциплины, они так и Маура слили, да и всех остальных тренеров
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+6
Зря он так про Луи. Хотя аргентинцы и тактичность, слова антонимы.
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-6
+5
Как-то мелочно и мерзко, в духе агров
+6
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+3
Ответ Dzhansug Bukiya
Ди Мария капитально поплыл, Ван Гаал показывал ему на видео, в каких эпизодах он неоправданно рискует и отдает передачи в молоко, только и всего, что здесь такого? Он также и в Юве пихал периодами неизвестно куда мячи, и что тренер не имеет права ему высказать за большое количество обрезов? Ди Мария у Алекса Фергюсона вообще не играл бы, на 2 день сбежал бы, просто послушайте истории Эвра из последнего подкаста с Невиллом, Кином, Руни и Райтом) Сэр Алекс контролировал вообще ВСЁ в клубе и делал результат, а тут звезды не воспринимали мнение тренера, который хотел больше дисциплины, они так и Маура слили, да и всех остальных тренеров
почему у него везде хорошо пошло кроме МЮ? даже в том сезоне в Юнайтед он занял второе место в апл по ассистам "неоправданно рискуя и отдавая передачи в молоко" да визуально там было видно по уровню игры что есть Ди Мария в полузащите МЮ, а есть все остальные, без него Юнайтед закончил 6 и вылетили в лч из группы с вольфсбургом и псв, у САФа был такой же по менталке Нани и прекрасно играл, а при ван Гале уже нечего не показывал
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Ответ roma.atyakshev
Вам хотелось за них болеть, потому что так хотелось тем, кто заказывал их образ в СМИ. Красивая история про последний танец "скромняги Месси" и его верных мушкетеров. Кстати, образ про "скромнягу" – это такой же миф.
С образами там все в порядке. Национальный футбольный герой забил рукой и на футбол, предпочтя наркотики. И люди настолько этим вдохновились, что придумали "руку бога", а англичан считают неудачниками. Хотя это банальная непорядочность и некачественная работа рефери.
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Сам не реализовался, а виноваты другие
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Ответ bobiki
Толпа объясняет чемпиону мира , победителю ЛЧ, одному из лучших футболистов своего времени что и как он должен говорить... О времена, о нравы ...
У толпы не может быть мнения?
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Ответ Ramiz Tamazanov
Какой-то он ущербный, токсичный.. вроде уже под сорокет, выиграл все что мечтает в том числе и чемпионат мира победив того же Ван Гала. Но нет, в каждом интервью все равно упомянет старика где провел лишь год.. вообще пока аргентинцы не выигрывали чемпионат мира оставляли о себе приятное впечатление, хотелось за них болеть. После того как выиграли показали свою гнилую сущность. Ван Гал легенда футбола, который выигрывал все пока этот лопоухий под себя ходил.
Да уже во время турнира их гнилая сущность во всю раскрылась
Но судьи не замечали этого :)
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Ответ SPAIN 2010
У толпы не может быть мнения?
Исчезновение сознательной личности, преобладание личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и стремление превратить немедленно в действия внушенные идеи — вот главные черты, характеризующие индивида в толпе. Он уже перестает быть самим собой и становится автоматом, у которого своей воли не существует. Таким образом, становясь частицей толпы, человек спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации. В изолированном положении он, может быть, был бы культурным человеком; в толпе — это варвар,
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Ответ roma.atyakshev
Вам хотелось за них болеть, потому что так хотелось тем, кто заказывал их образ в СМИ. Красивая история про последний танец "скромняги Месси" и его верных мушкетеров. Кстати, образ про "скромнягу" – это такой же миф.
Согласен с каждым словом . И вас даже не заминусовали.. аудитория спортса взрослеет
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Ответ Ramiz Tamazanov
Какой-то он ущербный, токсичный.. вроде уже под сорокет, выиграл все что мечтает в том числе и чемпионат мира победив того же Ван Гала. Но нет, в каждом интервью все равно упомянет старика где провел лишь год.. вообще пока аргентинцы не выигрывали чемпионат мира оставляли о себе приятное впечатление, хотелось за них болеть. После того как выиграли показали свою гнилую сущность. Ван Гал легенда футбола, который выигрывал все пока этот лопоухий под себя ходил.
Не зря на крыску похож)
Полностью соответствует своими выходками
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Ван Гал легенда, но период в МЮ был просто ужасным в его исполнении. Тут понимаю Ди Марию.
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Машуль, да, согласен
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Луи отличный тренер!
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Это потому что на него наехал Месси?
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Ди Мария был худшим при Ван Гале
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