Ди Мария не стал называть трех лучших тренеров в карьере: «Худший – ван Гал, если у вас были сомнения»
Анхель Ди Мария назвал Луи ван Гала худшим тренером в своей карьере.
Аргентинскому полузащитнику «Бенфики» задали вопрос о трех лучших тренерах, с которыми он работал. Он не стал их называть, вместо этого определив худшего.
«Хуже всех Луи ван Гал, могу вас в этом заверить. Если у вас были какие-то сомнения, я готов их развеять», – смеясь сказал Ди Мария.
Аргентинский футболист работал с нидерландским тренером в «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2015 год.
вообще пока аргентинцы не выигрывали чемпионат мира оставляли о себе приятное впечатление, хотелось за них болеть. После того как выиграли показали свою гнилую сущность.
Ван Гал легенда футбола, который выигрывал все пока этот лопоухий под себя ходил.
Но судьи не замечали этого :)
Полностью соответствует своими выходками