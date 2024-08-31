Ди Мария не стал называть трех лучших тренеров в карьере: «Худший – ван Гал, если у вас были сомнения»

Анхель Ди Мария назвал Луи ван Гала худшим тренером в своей карьере.

Аргентинскому полузащитнику «Бенфики» задали вопрос о трех лучших тренерах, с которыми он работал. Он не стал их называть, вместо этого определив худшего.

«Хуже всех Луи ван Гал, могу вас в этом заверить. Если у вас были какие-то сомнения, я готов их развеять», – смеясь сказал Ди Мария.

Аргентинский футболист работал с нидерландским тренером в « » с 2014 по 2015 год.