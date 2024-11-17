У Казахстана при Черчесове 5 поражений подряд и ничья
Станислав Черчесов все еще без выигранных матчей во главе сборной Казахстана.
Сегодня его команда была разгромлена в Лиге наций Норвегией – 0:5. Эрлинг Холанд сделал хет-трик.
Казахстан под руководством 61-летнего специалиста провел шесть игр. В первой из них была ничья, затем – пять поражений. Ни одного гола команда за это время не забила.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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