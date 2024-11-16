  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о 5 матчах Казахстана без побед: «Часто бывает, что тренер с игроками должны пережить определенную фазу. Она никогда не бывает розовой. Был бы я тренером без опыта, наговорил бы лишнего»
4

Черчесов о 5 матчах Казахстана без побед: «Часто бывает, что тренер с игроками должны пережить определенную фазу. Она никогда не бывает розовой. Был бы я тренером без опыта, наговорил бы лишнего»

Станислав Черчесов высказался о результатах сборной Казахстана.

Под руководством российского тренера команда провела 5 матчей, потерпев 4 поражения и один раз сыграв вничью. 17 ноября Казахстан сыграет с Норвегией в рамках 6-го тура Лиги наций. 

«Понятно, что идет смена поколений. Их нужно вводить аккуратно. Появился Жумаханов – нет худа без добра. Марочкин получил красную карточку [в матче с Австрией], а в Жумаханове у меня сомнений не было. Он вышел на поле и сыграл свою роль.

Также вышел Кенжебек, который заменил Самородова. Это не значит, что я недоволен Самородовым. Мы проигрывали со счетом 0:2, было сложно отыграться, поэтому я начал думать о матче в Норвегии, потому что нужно было сохранить кондиции команды. Вышел молодой Кенжебек, который внес свою лепту. Мы уже показали ему определенные вещи, на которые нужно обратить внимание.

Сегодня тренировка, а завтра игра. Был бы я тренером без опыта, то наговорил бы вам много лишнего. Тогда мои дела со словами расходились бы.

Давайте дождемся тренировочного процесса. Мы даже вдесятером отбегали больше, чем когда нас было 11 человек. Команду поблагодарил за второй тайм. С таким характером нужно играть постоянно. Двигаемся дальше.

У нас непростые соперники, игроки это сами чувствуют. Ни одной команде и тренеру не хочется проигрывать. Часто бывает так, что тренер с игроками должны пережить определенную фазу. Она никогда не бывает розовой, и с игроков нельзя требовать того, чего они не могут», – сказал главный тренер сборной Казахстана

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Казахстана по футболу
Александр Марочкин
logoЛига наций УЕФА
Адильбек Жумаханов
logoМаксим Самородов
logoSports – Казахстан
Галымжан Кенжебек
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов о тактике сборной Казахстана: «В который раз у меня спрашивают о трех центральных защитниках. Мы будем атаковать даже вдесятером»
6вчера, 05:45
Черчесов – журналисту об удалении Марочкина: «Красная карточка не доставила радости мне. У тебя красная шапочка, может, тебе доставила»
7514 ноября, 21:12
Черчесов после 0:10 в пяти играх во главе Казахстана: «Доволен тем, что мы уже сделали. Матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на ЧМ»
8314 ноября, 18:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Жюль Кунде: «Моя одежда – это часть моей индивидуальности. Люди хотят видеть, как я одеваюсь»
210 минут назад
Гризманн не знает, останется ли в «Атлетико» на следующий сезон. Клуб предлагает ему новый контракт, форвард интересен «Лос-Анджелесу» (Relevo)
432 минуты назад
Роналду, Бруну, Бернарду и Нету отпустили из сборной Португалии. Они не сыграют с Хорватией
1147 минут назад
Бернарду про 1000 голов Роналду: «Зависит от того, сколько он планирует играть. Моложе он или старше, Криштиану никогда не утратит навыков в завершении»
17сегодня, 17:38
Мусиала о «Золотом мяче»: «Когда растешь и видишь Месси и Роналду с этим трофеем в руках, хочется добиться того же. Главное – не подвергать себя давлению, а просто играть»
9сегодня, 17:28
Холанд – самый ценный игрок «Ман Сити» в этом сезоне по версии ESPN. Фоден – 2-й, Гвардиол – 3-й, де Брюйне – 12-й
9сегодня, 17:11
Лига наций. Украина в гостях у Грузии, Германия против Боснии и Герцеговины, Нидерланды сыграют с Венгрией
46сегодня, 17:02Live
Забил 23 пенальти подряд. Кто это из футболистов РПЛ?
2сегодня, 17:00Спецпроект
Дом Жоэлинтона ограбили 2-й раз за год: «Все, кто планирует сделать это, знайте, здесь больше нет ничего ценного! Мы хотим жить в мире, чтобы наши дети росли без страха»
25сегодня, 16:59
«Если Мбаппе уйдет из сборной – будет катастрофа. Происходящее печально – это как если бы Аргентина отвернулась от Месси». Саа о капитане Франции
30сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Германия – Босния и Герцеговина. Виртц, Хавертц и Мусиала в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
15 минут назад
Мадуэке об уходе в подтрибунку после замены в матче с «Арсеналом»: «Я сходил в туалет и вернулся через 30 секунд. Всегда так делаю»
119 минут назад
«Зенит» отдал Адамова в аренду недобровольно. Попросили, и пришлось уйти». Дед Арсена о переходе защитника в «Ахмат»
329 минут назад
«Матч с Брунеем вызывал у болельщиков только смех. Лучше не играть, чем проводить такой матч, несерьезно это». Терехин о сопернике сборной России
644 минуты назад
«В России нет маркетинга в футболе, просто тупая господдержка. Многие прилично зарабатывают на этом, зачем им что-то менять и развивать?» Первак об РПЛ
757 минут назад
Медведев о победе «Зенита» в Суперлиге: «Мы на пути к первой женской звезде, осталось выиграть два раза. Работаем по плану, что называется»
10сегодня, 17:23
Тренер Брунея о Галицком: «Понравился стадион в Краснодаре. Гильерме сказал, что арена в топ-5 в мире, и рассказал про бизнесмена, вложившего много денег, преобразовав все. Желаю ему здоровья»
6сегодня, 17:11
Первая лига. «Урал» победил «Енисей» 4:3, «Балтика» обыграла «КАМАЗ», «Алания» уступила «Ротору», «Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком»
26сегодня, 16:57
«Тоттенхэм» продлит контракт с Соном до 2026 года. Вингер проводит 10-й сезон в клубе
4сегодня, 16:51
Жирков хочет открыть музей: «Основное направление – Великая Отечественная война. Может, в 80 лет открою»
15сегодня, 16:43