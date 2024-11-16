Черчесов о 5 матчах Казахстана без побед: «Часто бывает, что тренер с игроками должны пережить определенную фазу. Она никогда не бывает розовой. Был бы я тренером без опыта, наговорил бы лишнего»

Станислав Черчесов высказался о результатах сборной Казахстана.

Под руководством российского тренера команда провела 5 матчей, потерпев 4 поражения и один раз сыграв вничью. 17 ноября Казахстан сыграет с Норвегией в рамках 6-го тура Лиги наций.

«Понятно, что идет смена поколений. Их нужно вводить аккуратно. Появился Жумаханов – нет худа без добра. Марочкин получил красную карточку [в матче с Австрией], а в Жумаханове у меня сомнений не было. Он вышел на поле и сыграл свою роль.

Также вышел Кенжебек, который заменил Самородова . Это не значит, что я недоволен Самородовым. Мы проигрывали со счетом 0:2, было сложно отыграться, поэтому я начал думать о матче в Норвегии, потому что нужно было сохранить кондиции команды. Вышел молодой Кенжебек , который внес свою лепту. Мы уже показали ему определенные вещи, на которые нужно обратить внимание.

Сегодня тренировка, а завтра игра. Был бы я тренером без опыта, то наговорил бы вам много лишнего. Тогда мои дела со словами расходились бы.

Давайте дождемся тренировочного процесса. Мы даже вдесятером отбегали больше, чем когда нас было 11 человек. Команду поблагодарил за второй тайм. С таким характером нужно играть постоянно. Двигаемся дальше.

У нас непростые соперники, игроки это сами чувствуют. Ни одной команде и тренеру не хочется проигрывать. Часто бывает так, что тренер с игроками должны пережить определенную фазу. Она никогда не бывает розовой, и с игроков нельзя требовать того, чего они не могут», – сказал главный тренер сборной Казахстана .