«Батраков показывает 1% того, что показывал Черенков. Талант Алексея еще нужно раскрыть». Аленичев об игроке «Локо»

Дмитрий Аленичев не склонен переоценивать достижения Алексея Батракова.

19-летний полузащитник «Локомотива » забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач в 14 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ .

«Алексея сравнивают с Федором Федоровичем [Черенковым ]? Послушайте, Батраков сейчас показывает 1/100 часть того, что показывал Черенков.

Алексей молодец, мне нравится футбол, который он показывает. Батраков – талантливый футболист, но его талант еще нужно раскрыть», – сказал бывший игрок и тренер «Спартака ».