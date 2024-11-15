«Батраков показывает 1% того, что показывал Черенков. Талант Алексея еще нужно раскрыть». Аленичев об игроке «Локо»
Дмитрий Аленичев не склонен переоценивать достижения Алексея Батракова.
19-летний полузащитник «Локомотива» забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач в 14 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ.
«Алексея сравнивают с Федором Федоровичем [Черенковым]? Послушайте, Батраков сейчас показывает 1/100 часть того, что показывал Черенков.
Алексей молодец, мне нравится футбол, который он показывает. Батраков – талантливый футболист, но его талант еще нужно раскрыть», – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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