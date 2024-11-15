Юрий Семин: «Молодой Онопко был бы лучшим защитником РПЛ сейчас. Футболист высочайшего уровня»
Юрий Семин считает, что Виктор Онопко сегодня был бы лучшим защитником в Мир РПЛ.
Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграли (1:2) в матче памяти Федора Черенкова. Игра Лиги Ставок Лиги Легенд прошла 13 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
«Спартак» молодцы, что организовали такую игру на самом высоком уровне. Футболисты не потеряли свой уровень. Например, если бы молодой Виктор Онопко играл в сегодняшних командах, то был бы лучшим центральным защитником чемпионата России. Это высочайший уровень футболиста.
Такие матчи на пользу всем, а болельщики помнят Федора Черенкова и с большим уважением к нему относятся», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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