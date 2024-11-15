Юрий Семин: «Молодой Онопко был бы лучшим защитником РПЛ сейчас. Футболист высочайшего уровня»

Юрий Семин считает, что Виктор Онопко сегодня был бы лучшим защитником в Мир РПЛ.

Легенды «Спартака » и «Динамо » сыграли (1:2) в матче памяти Федора Черенкова . Игра Лиги Ставок Лиги Легенд прошла 13 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Спартак» молодцы, что организовали такую игру на самом высоком уровне. Футболисты не потеряли свой уровень. Например, если бы молодой Виктор Онопко играл в сегодняшних командах, то был бы лучшим центральным защитником чемпионата России. Это высочайший уровень футболиста.

Такие матчи на пользу всем, а болельщики помнят Федора Черенкова и с большим уважением к нему относятся», – сказал бывший главный тренер сборной России.