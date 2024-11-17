«Интеру» интересны защитники Бийол и Хин. «Удинезе» хочет за словенца 30 млн евро, «Аталанта» за шведа – 35 млн
По информации Corriere dello Sport, «нерадзурри» планируют подписать защитников, способных заменить Стефана де Врея и Франческо Ачерби.
«Интеру» интересен защитник «Удинезе» Яка Бийол. В клубе считают, что словенец, ранее выступавший за ЦСКА, подойдет системе игры Симоне Индзаги с тремя центральными защитниками.
Отмечается, что «Удинезе» намерен сохранить Бийола в январе, но готов рассмотреть предложения по нему летом – клуб оценивает защитника минимум в 30 миллионов евро.
Также «Интер» рассматривает подписание защитника «Аталанты» Исака Хина – клуб из Бергамо оценивает шведа в 35 млн евро.
Кроме того, миланцы высоко оценивают защитника «Байера» Джонатана Та, однако его подписанию могут помешать высокая зарплата и конкуренция со стороны топ-клубов – «Реала», «Барселоны», «Баварии» и команд из АПЛ.
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