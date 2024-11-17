«Интеру» интересны защитники Бийол и Хин. «Удинезе» хочет за словенца 30 млн евро, «Аталанта» за шведа – 35 млн

«Интер» определился с возможными усилениями линии обороны.

По информации Corriere dello Sport, «нерадзурри» планируют подписать защитников, способных заменить Стефана де Врея и Франческо Ачерби .

«Интеру » интересен защитник «Удинезе» Яка Бийол . В клубе считают, что словенец, ранее выступавший за ЦСКА, подойдет системе игры Симоне Индзаги с тремя центральными защитниками.

Отмечается, что «Удинезе » намерен сохранить Бийола в январе, но готов рассмотреть предложения по нему летом – клуб оценивает защитника минимум в 30 миллионов евро.

Также «Интер» рассматривает подписание защитника «Аталанты» Исака Хина – клуб из Бергамо оценивает шведа в 35 млн евро.

Кроме того, миланцы высоко оценивают защитника «Байера » Джонатана Та , однако его подписанию могут помешать высокая зарплата и конкуренция со стороны топ-клубов – «Реала», «Барселоны», «Баварии» и команд из АПЛ.