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Индзаги отказал «МЮ». Клуб хотел назначить тренера «Интера» в паузу на игры сборных (Танкреди Палмери)

Симоне Индзаги отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Танкреди Палмери, английский клуб предлагал 48-летнему специалисту перейти из «Интера» во время перерыва на матчи сборных.

Итальянская команда является действующим чемпионом страны, а в нынешнем сезоне идет на четвертом месте в Серии А, набрав 11 очков за шесть матчей.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю позицию в английской Премьер-лиге с семью баллами после шести туров. Действующий главный тренер клуба – Эрик тен Хаг.

Тен Хаг о риске увольнения из «МЮ»: «Это даже не обсуждается. Мы работаем сообща: владельцы, игроки, персонал»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Танкреди Палмери
logoИнтер
logoМанчестер Юнайтед
logoСимоне Индзаги
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
возможные трансферы
Танкреди Палмери
logoЭрик тен Хаг
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