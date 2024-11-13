Хавьер Тебас: «С приходом Мбаппе в «Реал» все говорили: «Они будут непобедимы», но футбол – не математика, к счастью. Такой «Барсы» никто не ожидал»

Хавьер Тебас высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

«Барселона выигрывала Ла Лигу два года назад, футбол – это не математика.

С приходом Мбаппе [в «Реал »] все говорили: «Теперь они будут непобедимы», – но, к счастью, футбол так не работает. Игрокам нужна адаптация, они тоже люди.

Бывают такие ситуации, когда Мбаппе , приезжая, не сметает всех, или борьба «Жироны» за чемпионский титул, пока до конца не остается три тура.

«Барселона » переживает тяжелые времена, и тем ценнее [ее успех], потому что никто этого не ожидал», – сказал президент Ла Лиги.