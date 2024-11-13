Хавьер Тебас: «С приходом Мбаппе в «Реал» все говорили: «Они будут непобедимы», но футбол – не математика, к счастью. Такой «Барсы» никто не ожидал»
Хавьер Тебас высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.
«Барселона выигрывала Ла Лигу два года назад, футбол – это не математика.
С приходом Мбаппе [в «Реал»] все говорили: «Теперь они будут непобедимы», – но, к счастью, футбол так не работает. Игрокам нужна адаптация, они тоже люди.
Бывают такие ситуации, когда Мбаппе, приезжая, не сметает всех, или борьба «Жироны» за чемпионский титул, пока до конца не остается три тура.
«Барселона» переживает тяжелые времена, и тем ценнее [ее успех], потому что никто этого не ожидал», – сказал президент Ла Лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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