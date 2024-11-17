Никита Медведев рассказал об отношении к астрологии и эзотерике.

– Согласен с тем, что футболисты достаточно суеверны. У меня тоже есть какие-то особые приметы, ритуалы перед матчами, но раскрывать их не буду, оставлю при себе. Если захотите, понаблюдаете за мной и увидите.

– Верите в астрологию, таро и другие эзотерические вещи?

– Я религиозный человек, поэтому особо в это все не верю. Но не осуждаю тех, кому такое нравится. Каждому свое, – сказал голкипер «Пари НН » Медведев .