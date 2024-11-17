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Никита Медведев об астрологии и тарологах: «Я религиозный человек, особо в это не верю, но не осуждаю тех, кому нравится. Футболисты достаточно суеверны»

Никита Медведев рассказал об отношении к астрологии и эзотерике.

– Согласен с тем, что футболисты достаточно суеверны. У меня тоже есть какие-то особые приметы, ритуалы перед матчами, но раскрывать их не буду, оставлю при себе. Если захотите, понаблюдаете за мной и увидите.

– Верите в астрологию, таро и другие эзотерические вещи?

– Я религиозный человек, поэтому особо в это все не верю. Но не осуждаю тех, кому такое нравится. Каждому свое, – сказал голкипер «Пари НН» Медведев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoНикита Медведев
религия
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