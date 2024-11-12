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  • Никита Медведев: «Думаете, Борис Ротенберг ради денег пошел в футбол? Я видел, как он отдавался на поле. 8-летний ребенок не думает, что будет зарабатывать миллионы» 
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Никита Медведев: «Думаете, Борис Ротенберг ради денег пошел в футбол? Я видел, как он отдавался на поле. 8-летний ребенок не думает, что будет зарабатывать миллионы» 

Никита Медведев считает, что дети идут в футбол из любви к игре, а не ради денег.

«Каждый восьмилетний ребенок идет в футбол точно не из-за денег. Никто не думает, что будет зарабатывать миллионы. Это история точно не про деньги. Каждый идет в футбол только из-за любви к нему. Вы думаете, Борис Ротенберг (экс-игрок «Локомотива» – Спортс”) ради денег пошел в футбол? Я с ним тренировался и играл в двух командах, видел, как он отдавался на поле. Вот вам просто ответ.

Не могу оценивать, насколько футболисты справедливо получают большие зарплаты. Если ребята зарабатывают такие деньги, значит, они этого добились. Но вы забываете парней, которые играют в Первой и Второй лигах – они таких денег не зарабатывают. Лишь единицы попадают в РПЛ, а это большая конкуренция и колоссальный труд. Есть команды КФК, где зарплаты у людей по 25 тысяч рублей, но о них никто не говорит. 

Считаю, что люди таких профессий, как врачи, в России должны зарабатывать больше. Мне бы этого очень хотелось», – сказал вратарь «Пари НН».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
logoЛокомотив
logoБорис Ротенберг-младший
logoпремьер-лига Россия
детский футбол
logoПари НН
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деньги
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