Вратарь «Пари НН» Медведев: «Кто говорит о том, что не пошел бы в «Зенит», лукавят. Покажите, кто бы туда не пошел?!»
Никита Медведев считает, что любой игрок Мир РПЛ перешел бы в «Зенит».
«Выходит так, что перезапустил карьеру. Я очень этому рад.
Предложение из большого клуба зимой? Подождите! Сейчас задача – закрепиться в чемпионате с нашей командой и приносить ей пользу.
Кто говорит о том, что не пошел бы в «Зенит», лукавят. Покажите, кто бы туда не пошел?!» – сказал вратарь «Пари НН», выступавший ранее за «Ростов».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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