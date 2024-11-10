Вратарь «Пари НН» Медведев: «Кто говорит о том, что не пошел бы в «Зенит», лукавят. Покажите, кто бы туда не пошел?!»

Никита Медведев считает, что любой игрок Мир РПЛ перешел бы в «Зенит».

«Выходит так, что перезапустил карьеру. Я очень этому рад.

Предложение из большого клуба зимой? Подождите! Сейчас задача – закрепиться в чемпионате с нашей командой и приносить ей пользу.

Кто говорит о том, что не пошел бы в «Зенит », лукавят. Покажите, кто бы туда не пошел?!» – сказал вратарь «Пари НН », выступавший ранее за «Ростов».