Дьокереш интересен «Юве» и «Милану». Форвард забил 4 гола «Эштреле», у него 24+7 в 20 играх сезона за «Спортинг» и сборную
Виктор Дьокереш интересен «Ювентусу» и «Милану».
Помимо итальянских клубов за форвардом «Спортинга» следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».
В контракте 26-летнего игрока предусмотрены отступные в размере 100 млн евро, но у португальского клуба и Дьокереша есть договоренность, что летом его отпустят за 60-70 млн.
В пятницу нападающий сделал покер в матче чемпионата Португалии с «Эштрелой» (5:1), продлив голевую серию до 5 игр.
Всего в 20 матчах сезона во всех турнирах, в том числе за сборную Швеции, на счету Дьокереша 24 гола и 7 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Corriere dello Sport
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