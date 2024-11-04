Дьокереш интересен «Юве» и «Милану». Форвард забил 4 гола «Эштреле», у него 24+7 в 20 играх сезона за «Спортинг» и сборную

Виктор Дьокереш интересен «Ювентусу» и «Милану».

Помимо итальянских клубов за форвардом «Спортинга » следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».

В контракте 26-летнего игрока предусмотрены отступные в размере 100 млн евро, но у португальского клуба и Дьокереша есть договоренность, что летом его отпустят за 60-70 млн.

В пятницу нападающий сделал покер в матче чемпионата Португалии с «Эштрелой» (5:1), продлив голевую серию до 5 игр.

Всего в 20 матчах сезона во всех турнирах, в том числе за сборную Швеции, на счету Дьокереша 24 гола и 7 ассистов.