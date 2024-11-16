Медведев о победе «Зенита» в Суперлиге: «Мы на пути к первой женской звезде, осталось выиграть два раза. Работаем по плану, что называется»

Александр Медведев высказался о победе женского «Зенита» в Суперлиге.

В заключительном туре, 26‑м, сине-бело-голубые дома обыграли ЦСКА со счетом 1:0.

«Зенит» с 68 очками финишировал на первой строчке турнирной таблицы и стал трехкратным чемпионом России, победив в третий раз подряд. ЦСКА с 62 очками занял второе место.

«Работаем по плану, что называется. Потрясающий матч, когда в последней игре чемпионата решается судьба золотых медалей. До этого два раза подряд мы выигрывали золото на выезде против ЦСКА.

Выиграть дома перед двумя тысячами болельщиков – особое чувство. Девушки испытали огромное давление, ЦСКА придавливал в начале и середине первого тайма, но потом был потрясающий по красоте гол.

Битва во втором тайме, когда могли на контратаке убежать и забить… Это красота футбола.

Пускай говорят, что женский футбол другой, но это футбол. Уверен, что показ матча на «Матч ТВ » привлечет большое внимание к женскому футболу. Мы на пути к первой женской звезде, осталось выиграть два раза», – сказал председатель правления «Зенита ».