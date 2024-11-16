Медведев о победе «Зенита» в Суперлиге: «Мы на пути к первой женской звезде, осталось выиграть два раза. Работаем по плану, что называется»
В заключительном туре, 26‑м, сине-бело-голубые дома обыграли ЦСКА со счетом 1:0.
«Зенит» с 68 очками финишировал на первой строчке турнирной таблицы и стал трехкратным чемпионом России, победив в третий раз подряд. ЦСКА с 62 очками занял второе место.
«Работаем по плану, что называется. Потрясающий матч, когда в последней игре чемпионата решается судьба золотых медалей. До этого два раза подряд мы выигрывали золото на выезде против ЦСКА.
Выиграть дома перед двумя тысячами болельщиков – особое чувство. Девушки испытали огромное давление, ЦСКА придавливал в начале и середине первого тайма, но потом был потрясающий по красоте гол.
Битва во втором тайме, когда могли на контратаке убежать и забить… Это красота футбола.
Пускай говорят, что женский футбол другой, но это футбол. Уверен, что показ матча на «Матч ТВ» привлечет большое внимание к женскому футболу. Мы на пути к первой женской звезде, осталось выиграть два раза», – сказал председатель правления «Зенита».
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