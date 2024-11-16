«Семак – Иисус Христос российского футбола. Сережу ни с кем сравнивать не надо». Григорян о тренерах мужского и женского «Зенита»

Александр Григорян назвал Сергея Семака Иисусом Христосом российского футбола.

Женская команда «Зенита » в третий раз подряд стала чемпионом России, обыграв в заключительном туре ЦСКА со счетом 1:0.

Ведущий в студии на «Матч Премьер» Александр Пойда спросил главного тренера ЖФК «Зенит» Ольгу Порядину, не похожа ли она на коллегу из мужской команды, Сергея Семака .

«По эмоциям – может быть. Но Сережу Семака ни с кем сравнивать не надо. Он Иисус Христос российского футбола», – сказал бывший главный тренер женского ЦСКА.