«Семак – Иисус Христос российского футбола. Сережу ни с кем сравнивать не надо». Григорян о тренерах мужского и женского «Зенита»
Александр Григорян назвал Сергея Семака Иисусом Христосом российского футбола.
Женская команда «Зенита» в третий раз подряд стала чемпионом России, обыграв в заключительном туре ЦСКА со счетом 1:0.
Ведущий в студии на «Матч Премьер» Александр Пойда спросил главного тренера ЖФК «Зенит» Ольгу Порядину, не похожа ли она на коллегу из мужской команды, Сергея Семака.
«По эмоциям – может быть. Но Сережу Семака ни с кем сравнивать не надо. Он Иисус Христос российского футбола», – сказал бывший главный тренер женского ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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