Рубен Аморим: «МЮ» – движущая сила АПЛ. Польщен и воодушевлен тем, что я часть планов клуба»
Рубен Аморим назвал «Манчестер Юнайтед» движущей силой АПЛ.
– Вы воодушевлены возможностью находиться в центре нового проекта?
– Когда «Манчестер Юнайтед» вел переговоры со мной, он рассказал мне о своих планах. Это настоящая честь, потому что я был первым кандидатом. Так что это большая ответственность. Но я польщен и воодушевлен тем, что являюсь частью этого.
И мы знаем, что если команда играет хорошо и выигрывает матчи, то все выглядит намного лучше и люди действительно начинают верить в новый проект и новые идеи. Мы знаем, что являемся движущей силой футбола. На мой взгляд, «Манчестер Юнайтед» – движущая сила Премьер-лиги», – сказал главный тренер манкунианцев.
Аморим о молодом составе «МЮ»: «Не хочу говорить, что нам нужно время. Они готовы, потому что они уже здесь. Нужно начинать без страха»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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