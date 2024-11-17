Каманцев о судействе в РПЛ: «Такой открытости не было никогда. Публикуем видео с разъяснениями спорных моментов, во время игры объявляются решения после просмотра ВАР»
«Мы всегда готовы обсудить любые конструктивные предложения. Если мы говорим про открытость судей, то посмотрите, насколько она выросла по сравнению с периодом пять, а тем более 10 лет назад. По-моему, такой открытости в вопросах судейства не было никогда.
Мы публикуем видео с разъяснениями по всем спорным моментам, судьи во время игры объявляют решения после просмотра ВАР, мы регулярно общаемся с журналистами, комментаторами, клубами.
Понятно, что нет предела совершенству, но называть нас приверженцами закрытости было бы абсурдно. Я уверен, что люди, работающие в нашем футболе, понимают, что отсутствие рейтинга судей после каждого тура – точно не наша первостепенная проблема и не способ сделать работу судей эффективнее», — сказал председатель судейского комитета РФС и ЭСК.
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