Каманцев о судействе в РПЛ: «Такой открытости не было никогда. Публикуем видео с разъяснениями спорных моментов, во время игры объявляются решения после просмотра ВАР»

Павел Каманцев высказался об открытости в вопросах судейства в Мир РПЛ.

«Мы всегда готовы обсудить любые конструктивные предложения. Если мы говорим про открытость судей, то посмотрите, насколько она выросла по сравнению с периодом пять, а тем более 10 лет назад. По-моему, такой открытости в вопросах судейства не было никогда.

Мы публикуем видео с разъяснениями по всем спорным моментам, судьи во время игры объявляют решения после просмотра ВАР, мы регулярно общаемся с журналистами, комментаторами, клубами.

Понятно, что нет предела совершенству, но называть нас приверженцами закрытости было бы абсурдно. Я уверен, что люди, работающие в нашем футболе, понимают, что отсутствие рейтинга судей после каждого тура – точно не наша первостепенная проблема и не способ сделать работу судей эффективнее», — сказал председатель судейского комитета РФС и ЭСК.