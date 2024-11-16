Бернарду о 4 поражениях «Сити»: «Такого еще не было в моей карьере, не помню, чтобы мы проигрывали даже дважды подряд»

Бернарду Силва прокомментировал тяжелый отрезок «Манчестер Сити».

Команда Пепа Гвардиолы проиграла четыре последних матча – «Тоттенхэму» в Кубке английской лиги (1:2), «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:4), и «Борнмуту» с «Брайтоном» (оба – 1:2) в АПЛ .

«Этот перерыв пошел нам на пользу. Не будем отрицать: это был сложный момент для нашей команды. Такого никогда не случалось в моей карьере (четырех поражений подряд – Спортс”). За время в Манчестере я даже не помню, чтобы мы проигрывали два матча подряд.

Перерыв пошел на пользу, потому что некоторые игроки вернутся после травм, и мы снова готовы выйти на максимум в этой части сезона», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».