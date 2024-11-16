У Украины 1 победа в 6 последних матчах. Команда Реброва идет последней в группе дивизиона B Лиги наций

Сборная Украины выиграла лишь 1 из 6 последних матчей.

Сегодня команда Сергея Реброва сыграла вничью со сборной Грузии в 5-м туре Лиги наций (1:1).

Это третья ничья украинцев за 6 последних матчей. На этом отрезке они одержали одну победу и потерпели два поражения.

Сборная Украины занимает последнее, 4-е, место в группе дивизиона B Лиги наций, набрав 5 очков. В последнем туре она встретится с командой Албании.