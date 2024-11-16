У Украины 1 победа в 6 последних матчах. Команда Реброва идет последней в группе дивизиона B Лиги наций
Сборная Украины выиграла лишь 1 из 6 последних матчей.
Сегодня команда Сергея Реброва сыграла вничью со сборной Грузии в 5-м туре Лиги наций (1:1).
Это третья ничья украинцев за 6 последних матчей. На этом отрезке они одержали одну победу и потерпели два поражения.
Сборная Украины занимает последнее, 4-е, место в группе дивизиона B Лиги наций, набрав 5 очков. В последнем туре она встретится с командой Албании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости