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Лига наций. Нидерланды сыграют с Венгрией, Германия против Боснии и Герцеговины

В Лиге наций пройдут матчи 5-го тура.

Сборная Грузии примет Украину, Нидерланды сыграют дома с Венгрией, Германия – с Боснией и Герцеговиной.

Лига наций

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Лиги наций

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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