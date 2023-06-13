Хавбек «Ньюкасла» Жоэлинтон о расизме: «Трудно поверить, что мы развиваемся, когда в XXI веке все еще есть подобные вещи»
Хавбек «Ньюкасла» Жоэлинтон призвал бороться с расизмом.
По словам бразильца, после поражения от «Арсенала» в АПЛ в мае ему присылали в соцсетях сообщения с расистскими оскорблениями.
«Это важный момент, чтобы поговорить о расизме. Это происходит не только сейчас, а в течение долгого времени. В XXI веке мы все еще наблюдаем подобные вещи.
Трудно принять это и поверить, что мы развиваемся, когда подобные вещи все еще происходят. Мы говорим о борьбе с расизмом, но особых изменений не происходит», – сказал Жоэлинтон.
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