Хавбек «Ньюкасла» Жоэлинтон о расизме: «Трудно поверить, что мы развиваемся, когда в XXI веке все еще есть подобные вещи»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия соцсети Жоэлинтон расизм дискриминация Футбол

Хавбек «Ньюкасла» Жоэлинтон призвал бороться с расизмом.

По словам бразильца, после поражения от «Арсенала» в АПЛ в мае ему присылали в соцсетях сообщения с расистскими оскорблениями.

«Это важный момент, чтобы поговорить о расизме. Это происходит не только сейчас, а в течение долгого времени. В XXI веке мы все еще наблюдаем подобные вещи.

Трудно принять это и поверить, что мы развиваемся, когда подобные вещи все еще происходят. Мы говорим о борьбе с расизмом, но особых изменений не происходит», – сказал Жоэлинтон.

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6 комментариев

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<~Inter~>
Хочется таких людей отправить на лет 100 назад, чтобы они действительно поняли какое культурное и социальное развитие прошло общество за эти годы
+3
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А. Мостовой
Сказал Жоэлинтон и пошел есть банан
+1
-1
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NK23
Нууууу не развивайся тогда 🤷🏿‍♂️🤷🏿‍♂️🤷🏿‍♂️🤷🏿‍♂️🤷🏿‍♂️
+1
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Подкат Пенальтьевич
🙈🙉🙊
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Лёха Жданчик
Это он про вот эти смайлы🙉🐒🍌
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Budabuda
это он про Африку? темпы экономического роста африканского континента поражают воображение в отрицательном плане.
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