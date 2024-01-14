Грабители проникли в дом Жоэлинтона, когда он с семьей смотрел матч с «Ман Сити» на стадионе. Хавбеку «Ньюкасла» пришло уведомление на телефон, и он сразу вызвал полицию

Грабители проникли в дом Жоэлинтона, когда он смотрел матч «Ньюкасла» на стадионе.

Травмированный полузащитник вместе с семьей смотрел матч 21-го тура АПЛ между « » и «Манчестер Сити» (2:3) на стадионе, когда получил уведомление на телефон о том, что в его дом проникли грабители.

Жоэлинтон незамедлительно сообщил полиции о том, что в его доме, где на тот момент не было никого из хозяев, находились три человека. На место происшествия вылетел полицейский вертолет, но обнаружить преступников не удалось – они скрылись с места преступления.

Представитель полиции Нортумбрии заявил: «Около 19:30 в субботу полиция получила вызов от человека, который сообщил, что в его доме находятся трое мужчин. К счастью, владельца не было дома. Он получил уведомление от системы безопасности на телефон и сразу же связался с полицией. Полиция выехала на место, но преступники покинули место происшествия».

– не первый игрок , пострадавший от грабителей в этом сезоне. На Рождество в дом Джека Грилиша ворвались преступники, когда он играл за « », а его семья смотрела матч по телевизору. Они вынесли ценные вещи общей стоимостью в миллион фунтов.

В начале декабря был ограблен дом Кевина де Брюйне в Бельгии, когда игрок был в Саудовской Аравии на клубном чемпионате мира.

В прошлом году Рахим Стерлинг был вынужден вернуться в Англию с ЧМ-2022 после того, как в его дом проникли грабители. До этого от преступников пострадали Жоау Канселу, выступавший за «Манчестер Сити», и защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф. Жертвами ограблений в прошлом становились Джесси Лингард и Поль Погба.

На прошлой неделе защитник «Челси» Бен Чилуэлл выставил на продажу дом стоимостью в 4,75 млн фунтов. Сообщается, что это связано с опасениями в связи с участившимися ограблениями.

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