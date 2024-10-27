«Интер» дважды забил «Ювентусу» с пенальти в 1-м тайме. Зелиньски сделал дубль

«Интер» дважды бил пенальти в первом тайме матча с «Ювентусом».

Команды Симоне Индзаги и Тиаго Мотты встречаются в 9-м туре Серии А на «Сан-Сиро».

На 14-й минуте главный судья Марко Гуида назначил одиннадцатиметровый за то, что Данило ударил по ноге Маркусу Тюраму . На 36-й Пьер Калулу сбил Дензела Думфриса , и арбитр вновь вмешался.

Оба пенальти реализовал полузащитник Петр Зелиньски . Первый тайм завершился со счетом 3:2 в пользу «Интера».

«Интер» – «Ювентус». 3:2 – Зелиньски сделал дубль, дважды забив с пенальти. Онлайн-трансляция