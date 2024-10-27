«Интер» дважды забил «Ювентусу» с пенальти в 1-м тайме. Зелиньски сделал дубль
«Интер» дважды бил пенальти в первом тайме матча с «Ювентусом».
Команды Симоне Индзаги и Тиаго Мотты встречаются в 9-м туре Серии А на «Сан-Сиро».
На 14-й минуте главный судья Марко Гуида назначил одиннадцатиметровый за то, что Данило ударил по ноге Маркусу Тюраму. На 36-й Пьер Калулу сбил Дензела Думфриса, и арбитр вновь вмешался.
Оба пенальти реализовал полузащитник Петр Зелиньски. Первый тайм завершился со счетом 3:2 в пользу «Интера».
«Интер» – «Ювентус». 3:2 – Зелиньски сделал дубль, дважды забив с пенальти. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости