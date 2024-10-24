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  • Индзаги про 1:0 с «Янг Бойз»: «Ожидаемо возникли трудности, но «Интер» показал настрой. Пять замен очень важны – сейчас нам как никогда нужен каждый игрок»
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Индзаги про 1:0 с «Янг Бойз»: «Ожидаемо возникли трудности, но «Интер» показал настрой. Пять замен очень важны – сейчас нам как никогда нужен каждый игрок»

Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» в матче с «Янг Бойз» (1:0).

«Мы довольны, но также мы знаем, как важно иметь пять замен. В этом смысле футбол изменился, мои замены сработали, как и в матче с «Ромой», и сейчас, как никогда, нам нужен каждый.

Ожидаемо возникли трудности, но команда проявила отличный настрой. Мы очень довольны пятой победой подряд и хотим продолжить в том же духе. Просто вдумайтесь – в воскресенье против «Ромы» Фраттези и де Врей вышли на поле без разминки и были одними из лучших.

На данный момент у нас есть проблема [с травмами], и это меня немного беспокоит. Мы знаем, что это всего лишь вторая игра из семи, и до ноября наши возможности для ротации состава будут ограничены, но мы постараемся сделать как можно больше.

Во втором тайме мы действовали лучше, «Янг Бойз» начали рассыпаться, но, несмотря на это, мы больше рисковали, когда они попадали в каркас ворот. Жаль, что мы не реализовали такие явные голевые моменты, как у Тареми и Зелиньского», – сказал главный тренер «Интера» в интервью Sky Sport Italia.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoСимоне Индзаги
logoсерия А Италия
logoЯнг Бойз
logoвысшая лига Швейцария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСтефан де Врей
logoПетр Зелиньски
logoМехди Тареми
logoДавиде Фраттези
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