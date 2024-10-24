Индзаги про 1:0 с «Янг Бойз»: «Ожидаемо возникли трудности, но «Интер» показал настрой. Пять замен очень важны – сейчас нам как никогда нужен каждый игрок»

Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» в матче с «Янг Бойз» (1:0).

«Мы довольны, но также мы знаем, как важно иметь пять замен. В этом смысле футбол изменился, мои замены сработали, как и в матче с «Ромой», и сейчас, как никогда, нам нужен каждый.

Ожидаемо возникли трудности, но команда проявила отличный настрой. Мы очень довольны пятой победой подряд и хотим продолжить в том же духе. Просто вдумайтесь – в воскресенье против «Ромы» Фраттези и де Врей вышли на поле без разминки и были одними из лучших.

На данный момент у нас есть проблема [с травмами], и это меня немного беспокоит. Мы знаем, что это всего лишь вторая игра из семи, и до ноября наши возможности для ротации состава будут ограничены, но мы постараемся сделать как можно больше.

Во втором тайме мы действовали лучше, «Янг Бойз » начали рассыпаться, но, несмотря на это, мы больше рисковали, когда они попадали в каркас ворот. Жаль, что мы не реализовали такие явные голевые моменты, как у Тареми и Зелиньского», – сказал главный тренер «Интера » в интервью Sky Sport Italia.