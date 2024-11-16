Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Была цель побить рекорд матча с Сан-Марино. Серьезно подходили к игре, хотели забивать больше» 

Валентин Пальцев высказался о рекордной победе сборной России над Брунеем (11:0).

Ранее самой крупной победой россиян был разгром Сан-Марино (9:0) в июне 2019-го в рамках отбора Евро-2020.

«Знал про рекорд сборной России в матче с Сан-Марино. Была цель побить его в матче с Брунеем. Но в команде никак это не обговаривалось и не обшучивалось.

Мы достаточно серьезно подходили к этой игре, поэтому хотели забивать больше. Установка Карпина — реализовывать свои моменты и не допускать их у своих ворот», — сказал защитник сборной России.