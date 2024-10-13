Далич о 2:1 с Шотландией: «Не совсем доволен игрой Хорватии, не хватало боевитости. С Португалией и Польшей мы играли лучше» 

Златко Далич оценил победу сборной Хорватии над Шотландией (2:1) в Лиге наций.

«Я доволен победой, но не совсем доволен игрой. Но главное – это три очка, и мы их взяли.

Нам не хватало напористости и боевитости, мы словно сдерживали себя. Это была не та Хорватия, что мы привыкли видеть – мобильную, боевитую и компактную.

В конечном итоге мы победили, и это главное, но качество игры нужно улучшать. С Португалией (1:2) и Польшей (1:0) мы играли лучше, чем сегодня. Нужно вернуться к этому уровню», – сказал тренер сборной Хорватии .