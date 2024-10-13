  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Далич о 2:1 с Шотландией: «Не совсем доволен игрой Хорватии, не хватало боевитости. С Португалией и Польшей мы играли лучше» 
0

Далич о 2:1 с Шотландией: «Не совсем доволен игрой Хорватии, не хватало боевитости. С Португалией и Польшей мы играли лучше» 

Златко Далич оценил победу сборной Хорватии над Шотландией (2:1) в Лиге наций.

«Я доволен победой, но не совсем доволен игрой. Но главное – это три очка, и мы их взяли.

Нам не хватало напористости и боевитости, мы словно сдерживали себя. Это была не та Хорватия, что мы привыкли видеть – мобильную, боевитую и компактную.

В конечном итоге мы победили, и это главное, но качество игры нужно улучшать. С Португалией (1:2) и Польшей (1:0) мы играли лучше, чем сегодня. Нужно вернуться к этому уровню», – сказал тренер сборной Хорватии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Польши по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Шотландии по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoЗлатко Далич
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига наций. Португалия победила Польшу, Испания – Данию, Хорватия обыграла Шотландию
139вчера, 20:40
Далич о Модриче против Польши: «Играл и вступал в отбор так, словно ему 25. Мог бы еще надолго остаться в сборной» 
49 сентября, 07:32
Далич про 1:0 с Польшей: «Хорватия выиграла важный матч, показав отличный футбол. Жду с нетерпением восстановления остальных игроков» 
9 сентября, 01:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Подольски завершил карьеру в 39 лет. Прощальный матч в Кельне посетили 50 000 зрителей
4 минуты назад
Де ла Фуэнте о грубой игре против Ямаля: «У меня был партнер, который говорил: «А чего вы ждете, поцелуев?» Я бы хотел, чтобы поле для Ламина было как ложе из роз, но таков футбол»
13вчера, 22:08
Роналду попросил стюарда дать выбежавшему фанату сделать с ним селфи перед заменой
35вчера, 21:57Фото
«Роналду идеален». Мартинес после гола Криштиану Польше
28вчера, 21:50
Эдерсон о «Золотом мяче»: «Надеюсь, Винисиус выиграет. Он заслужил за все, что сделал в прошлом сезоне»
33вчера, 21:37
Роналду о 3:1 с Польшей: «Важная победа в Лиге наций. Спасибо всем за поддержку, продолжаем идти вперед!»
12вчера, 21:33
Роналду – первый футболист со 100 победами в официальных матчах за сборную
77вчера, 21:22
Испания не проигрывает 18 официальных матчей подряд – 16 побед и 2 ничьих. Последнее поражение было в марте 2023-го от Шотландии
5вчера, 20:54
Советник по спорту Барселоны о финале ЧМ-2030: «Бернабеу» не соответствует требованиям ФИФА. «Камп Ноу» и стадион в Марокко поборются за матч»
40вчера, 20:48
У Португалии 3 победы подряд в Лиге наций. Роналду забил по голу в каждом матче
85вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Тихонов о начале матча с «Родиной» в 20:00: «Те, кто так поступают, будут в Красноярске играть в 8 утра по Москве. Пусть люди почувствуют» 
127 минут назад
Воспитанник «Атлетико» Мартинес о Симеоне: «Многих тошнило после его нагрузок. У него все работали на максимуме» 
141 минуту назад
Сака покинул расположение сборной Англии из-за травмы бедра. Он не сыграет с Финляндией
54 минуты назад
Беларусь не пропустила в 5 официальных матчах подряд. Рекорд – 6 игр при Криушенко
1сегодня, 02:15
Мерино про 1:0 с Данией: «Трудный матч для Испании. Всегда тяжело против компактных команд с 5 игроками в обороне» 
сегодня, 01:37
Роберто Мартинес о 3:1 с Польшей: «Португалия контролировала ход матча. Доволен, как Вейга и Диаш сыграли против одного из лучших нападающих в мире» 
сегодня, 01:19
«Вам должно быть стыдно за это! Какой ВАР ## твою мать?» Тихонов о спорном голе «Родины» в ворота его «Енисея»
5вчера, 21:46Видео
Омородион об «Атлетико»: «Я плакал ночами, никто со мной не говорил. Я тренировался в стороне, не чувствовал себя частью команды, было тяжело»
4вчера, 21:18
Сербия выиграла впервые за 6 матчей – у Швейцарии
3вчера, 21:07
Де Хеа – Надалю, завершившему карьеру: «Лучший спортсмен Испании. Благодаря тебе я полюбил этот спорт. Теннис никогда не будет прежним без тебя»
3вчера, 20:27