Мартинес о 5:1 с Польшей: «Первый тайм у Португалии не получился, но второй был превосходным: мы стали играть интенсивнее» 

Роберто Мартинес оценил победу над Польшей (5:1) в Лиге наций.

«Матч состоял из двух частей. Первый тайм у нас не получился. Мы потеряли концентрацию и занервничали. Но второй [тайм] был просто превосходным. Непросто побеждать в каждой игре и забивать пять мячей. Рад, что выиграли перед своими болельщиками.

Витинья прекрасно проявил себя, выйдя на замену. Но один игрок не делает погоду. Мы перезагрузились, стали играть интенсивнее и поддерживать друг друга. Это помогло. Мы не дали полякам играть во втором тайме», – сказал тренер сборной Португалии .