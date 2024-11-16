60

Роналду забил 135 голов за сборную – больше всех. У Месси – 112

Криштиану Роналду сделал дубль в составе сборной Португалии.

На 72-й минуте матча Лиги наций против Польши (5:1) португалец реализовал пенальти, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Затем он забил на 87-й минуте в падении.

У Роналду теперь 135 голов в составе сборной Португалии. Он занимает первую строчку в мире по этому показателю, вторым идет Лионель Месси со 112 мячами за сборную Аргентины

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoЛионель Месси
logoСборная Польши по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoИнтер Майами
logoЛига наций УЕФА
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду забил ножницами в падении. У португальца 2+1 в матче с Польшей в Лиге наций
4459 минут назадФото
Роналду забил 909-й и 910-й голы в карьере – Польше в Лиге наций
82сегодня, 21:39
Роналду реализовал 169 из 200 пенальти за карьеру
29сегодня, 21:38
Роналду недовольно размахивал руками, не получив пенальти в игре с Польшей. Литовец Румшас показал ему желтую
45сегодня, 20:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Соболев об игре с «Фенербахче»: «Кайф просто. Скучаем очень по этому. Я бегал и смотрел на время: «Блин, хоть бы это как можно дольше продолжалось»
324 минуты назад
Сборная Косово покинула поле за несколько минут до конца матча с Румынией. Румынские фанаты скандировали «Сербия, Сербия!», вывесили сербский флаг и бросали предметы на поле
1130 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Уругвай сыграет с Колумбией, Перу примет Чили
10247 минут назад
Роналду забил ножницами в падении. У португальца 2+1 в матче с Польшей в Лиге наций
4459 минут назадФото
Лига наций. Испания выиграла у Дании, Португалия разгромила Польшу, Швейцария разделила очки с Сербией, Хорватия уступила Шотландии
60сегодня, 21:53
Португалия разгромила Польшу (5:1) и выиграла группу в Лиге наций. Роналду сделал дубль и ассист
46сегодня, 21:45
Роналду забил 909-й и 910-й голы в карьере – Польше в Лиге наций
82сегодня, 21:39
Роналду реализовал 169 из 200 пенальти за карьеру
29сегодня, 21:38
Дэвис поставил перед «Реалом» условия, которые клуб готов принять и оформить контракт с защитником «Баварии» зимой (Marca)
17сегодня, 21:24
Рубен Аморим: «МЮ» должен играть без страха с первых дней. Самое важное - создать принципы, идентичность и характер»
9сегодня, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Это сборная, какая разница, кто там играет. Команда Медиалиги посильнее, может. Моментами они выходили в одно-два касания, неожиданно»
345 минут назад
Агкацев про 11:0 с Брунеем: «Рад дебюту за сборную. У нас все профессионалы, на игру выходили с настроем. Для болельщиков матч интересный, голов много»
5сегодня, 21:52
Испания победила Данию (2:1) и выиграла свою группу в Лиге наций
4сегодня, 21:43
Круговой об 11:0: «Бруней 90% времени был без мяча. Их игру не разбирали, готовимся от себя. Играем с кем можем, это национальная сборная, матч идет в рейтинг ФИФА»
4сегодня, 21:40
Илья Самошников: «Батя-полицейский сказал: «Если проколешь себе ухо, я тебя в обезьяннике закрою». Желание вставить сережку резко отпало»
5сегодня, 20:58
Погба – болельщикам «Ювентуса»: «Связь с вами останется незабываемой, вы навсегда в моем сердце. Удачи, «Юве»
1сегодня, 20:32
Эрмосо о слухах про интерес «Реала»: «Люблю футбол Ла Лиги, не исключаю возвращения в Испанию. Это большая честь, когда тебя связывают с такими топ-клубами»
2сегодня, 20:21
Карпин после 11:0 с Брунеем: «Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно»
6сегодня, 20:18
Данил Круговой: «Нужно отдать должное Брунею – они бились, боролись и играли до конца»
7сегодня, 19:35
Карпин о беседе с Галицким перед игрой: «В ресторане пообедали, 95% времени говорили о футболе. Спасибо за прием, 27 тысяч пришли на сборную России, а не на Бруней, что радует»
6сегодня, 19:17