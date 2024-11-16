Роналду забил 135 голов за сборную – больше всех. У Месси – 112
Криштиану Роналду сделал дубль в составе сборной Португалии.
На 72-й минуте матча Лиги наций против Польши (5:1) португалец реализовал пенальти, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Затем он забил на 87-й минуте в падении.
У Роналду теперь 135 голов в составе сборной Португалии. Он занимает первую строчку в мире по этому показателю, вторым идет Лионель Месси со 112 мячами за сборную Аргентины.
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