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Португалия – Польша. Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Сборная Португалии примет Польшу в 5-м туре Лиги наций.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет Okko.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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