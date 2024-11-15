Португалия – Польша. Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Сборная Португалии примет Польшу в 5-м туре Лиги наций.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

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