Де ла Фуэнте об Испании в 1/4 Лиги наций: «Мы счастливы. У нас замечательная молодая команда с 4 надежными игроками на каждой позиции» 

Луис де ла Фуэнте высказался после матча Лиги наций с Данией (2:1).

Сборная Испании выиграла группу 4 дивизиона А, набрав 13 очков в 5 матчах.

«Мы счастливы, потому что у нас замечательная молодая команда с четырьмя надежными игроками на каждой позиции. Это дает нам спокойствие и радует.

Команда реагирует в любой ситуации, даже в напряженные моменты, как сегодня против Дании . Мы победили благодаря целеустремленности. Команда не перестает побеждать и не теряет амбиций», – сказал тренер сборной Испании .