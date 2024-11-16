Де ла Фуэнте об Испании в 1/4 Лиги наций: «Мы счастливы. У нас замечательная молодая команда с 4 надежными игроками на каждой позиции»
Луис де ла Фуэнте высказался после матча Лиги наций с Данией (2:1).
Сборная Испании выиграла группу 4 дивизиона А, набрав 13 очков в 5 матчах.
«Мы счастливы, потому что у нас замечательная молодая команда с четырьмя надежными игроками на каждой позиции. Это дает нам спокойствие и радует.
Команда реагирует в любой ситуации, даже в напряженные моменты, как сегодня против Дании. Мы победили благодаря целеустремленности. Команда не перестает побеждать и не теряет амбиций», – сказал тренер сборной Испании.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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