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Роналду недовольно размахивал руками, не получив пенальти в игре с Польшей. Литовец Румшас показал ему желтую

Криштиану Роналду получил желтую карточку в матче с Польшей в Лиге наций.

Это произошло в добавленное к 1-му тайму время. Форвард сборной Португалии вышел из себя, не получив пенальти после контакта с защитником Яном Беднареком при попытке замкнуть прострел.

Криштиану сперва показывал, что у него болит нога, а затем, поднявшись, размахивал руками и выражал недовольство. Литовский главный арбитр Донатас Румшас показал капитану сборной Португалии желтую карточку за неспортивное поведение.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Польши по футболу
logoсудьи
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЯн Беднарек
Донатас Румшас
logoЛига наций УЕФА
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