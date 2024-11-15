Роналду недовольно размахивал руками, не получив пенальти в игре с Польшей. Литовец Румшас показал ему желтую
Криштиану Роналду получил желтую карточку в матче с Польшей в Лиге наций.
Это произошло в добавленное к 1-му тайму время. Форвард сборной Португалии вышел из себя, не получив пенальти после контакта с защитником Яном Беднареком при попытке замкнуть прострел.
Криштиану сперва показывал, что у него болит нога, а затем, поднявшись, размахивал руками и выражал недовольство. Литовский главный арбитр Донатас Румшас показал капитану сборной Португалии желтую карточку за неспортивное поведение.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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