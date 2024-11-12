Зара исполнит гимн России перед матчем сборной против Брунея
Зара исполнит гимн России перед матчем сборной против Брунея.
15 ноября национальная команда проведет товарищеский матч со сборной Брунея в Краснодаре.
Заслуженная артистка России Зарифа Мгоян, известная под псевдонимом Зара, исполнит гимн России перед началом матча.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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