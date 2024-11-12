«Барса» рассматривает Мармуша как замену Левандовскому. Холанд – приоритет, Дьокереш тоже интересен каталонцам (Diario Sport)

Стало известно, кто может заменить Роберта Левандовского в «Барселоне».

Каталонский клуб ищет замену нападающему, которому исполнится 37 лет следующим летом, пишет Diario Sport. Приоритетным вариантом является трансфер Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити », но от него «блауграна» может отказаться из-за непростой финансовой ситуации.

В качестве альтернативных кандидатов рассматриваются Виктор Дьокереш из «Спортинга » и Омар Мармуш из «Айнтрахта ». В последнем скауты «Барсы» видят разностороннего футболиста, способного сыграть на трех позициях в атаке.

В текущем сезоне Бундеслиги 25-летний египтянин провел 10 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Его статистика – здесь .