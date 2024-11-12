«Барса» рассматривает Мармуша как замену Левандовскому. Холанд – приоритет, Дьокереш тоже интересен каталонцам (Diario Sport)
Стало известно, кто может заменить Роберта Левандовского в «Барселоне».
Каталонский клуб ищет замену нападающему, которому исполнится 37 лет следующим летом, пишет Diario Sport. Приоритетным вариантом является трансфер Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», но от него «блауграна» может отказаться из-за непростой финансовой ситуации.
В качестве альтернативных кандидатов рассматриваются Виктор Дьокереш из «Спортинга» и Омар Мармуш из «Айнтрахта». В последнем скауты «Барсы» видят разностороннего футболиста, способного сыграть на трех позициях в атаке.
В текущем сезоне Бундеслиги 25-летний египтянин провел 10 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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