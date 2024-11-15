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Прохин за «нецензурную брань в адрес судей» дисквалифицирован на 2 матча после игры «Оренбурга» с «Махачкалой»

Защитник «Оренбурга» Данила Прохин получил двухматчевую дисквалификацию.

Воспитанник «Зенита», выступающий за оренбургский клуб, нецензурно высказался в адрес арбитра после матча 15-го тура Мир РПЛ против  махачкалинского «Динамо» (1:2). Судья Кирилл Левников удалил защитника

«Рассмотрели поведение Прохина – оскорбительное поведение, а именно нецензурную брань в адрес судей, он принял участие по видео-конференц-связи, принес извинения, сказал, что лично позвонил судейской бригаде.

КДК РФС дисквалифицировал Прохина на два матча РПЛ», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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