Прохин за «нецензурную брань в адрес судей» дисквалифицирован на 2 матча после игры «Оренбурга» с «Махачкалой»

Защитник «Оренбурга» Данила Прохин получил двухматчевую дисквалификацию.

Воспитанник «Зенита », выступающий за оренбургский клуб, нецензурно высказался в адрес арбитра после матча 15-го тура Мир РПЛ против махачкалинского «Динамо » (1:2). Судья Кирилл Левников удалил защитника

«Рассмотрели поведение Прохина – оскорбительное поведение, а именно нецензурную брань в адрес судей, он принял участие по видео-конференц-связи, принес извинения, сказал, что лично позвонил судейской бригаде.

КДК РФС дисквалифицировал Прохина на два матча РПЛ », – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.