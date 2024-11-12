За нецензурную брань в адрес судьи Прохину грозит от 2 до 4 игр дисквалификации и штраф до 500 тысяч рублей. КДК рассмотрит удаление защитника «Оренбурга»
Глава КДК РФС рассказал о вероятной дисквалификации Данилы Прохина.
Судья Кирилл Левников удалил защитника «Оренбурга» после матча 15-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (1:2).
«Рассмотрим удаление Прохина из «Оренбурга» за нецензурную брань в адрес арбитра после матча, он приглашен на заседание.
Неподобающее поведение команды «Оренбург» — шесть желтых и одна красная карточка», – сказал Артур Григорьянц.
Согласно статье дисциплинарного регламента, Прохину за «использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча» грозит от 2 до 4 матчей дисквалификации, также он может быть оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости