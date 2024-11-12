За нецензурную брань в адрес судьи Прохину грозит от 2 до 4 игр дисквалификации и штраф до 500 тысяч рублей. КДК рассмотрит удаление защитника «Оренбурга»

Глава КДК РФС рассказал о вероятной дисквалификации Данилы Прохина.

Судья Кирилл Левников удалил защитника «Оренбурга» после матча 15-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (1:2).

«Рассмотрим удаление Прохина из «Оренбурга » за нецензурную брань в адрес арбитра после матча, он приглашен на заседание.

Неподобающее поведение команды «Оренбург» — шесть желтых и одна красная карточка», – сказал Артур Григорьянц .

Согласно статье дисциплинарного регламента, Прохину за «использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча» грозит от 2 до 4 матчей дисквалификации, также он может быть оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей.