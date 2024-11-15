Ван Нистелрой попрощался с «МЮ»: «Клуб всегда будет занимать особое место в моем сердце. Скоро на «Олд Траффорд» будет еще много славных дней, надеюсь. Вы все этого заслуживаете»

Руд ван Нистелрой написал прощальный пост после ухода из «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне экс-игрок занимал должность ассистента Эрика тен Хага, а после его увольнения исполнял обязанности главного тренера. С 11 ноября клуб возглавил Рубен Аморим.

«Всем в «Манчестер Юнайтед », в особенности персоналу, игрокам и болельщикам. Хочу поблагодарить вас от всего сердца за ваши невероятные усилия и поддержку.

Для меня было привилегией и честью представлять клуб в качестве игрока, ассистента и главного тренера, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые мы разделили вместе.

«Манчестер Юнайтед» всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я надеюсь, что в скором времени на «Олд Траффорд » будет еще много славных дней – не только потому, что я хочу, чтобы клуб преуспел, но и потому, что вы все этого заслуживаете!

Всего наилучшего и берегите себя», – написал ван Нистелрой в инстаграме.