«Сборная России на одном уровне с Англией и Германией. Честь сыграть против такой большой команды». Президент Федерации футбола Брунея о матче

В Федерации футбола Брунея высоко оценили уровень сборной России.

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало игры – в 19:00 по московскому времени. «Матч против такой большой команды – это отличная возможность для сборной Брунея! Это соперник топ-уровня!

Сейчас ваша команда не участвует в чемпионатах мира и Европы, из-за чего она стала располагаться ниже в рейтинге ФИФА . А так она на одном уровне со сборными Англии или Германии . Для нашей команды это новый опыт. Я сам играл за сборную, и у нас не было даже шанса сыграть с такой большой сборной, как Россия, или другими европейскими командами.

Это честь! Хочу посмотреть, как наша команда сыграет с соперником такого уровня!» – сказал президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф.