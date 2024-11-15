«Сборная России на одном уровне с Англией и Германией. Честь сыграть против такой большой команды». Президент Федерации футбола Брунея о матче
В Федерации футбола Брунея высоко оценили уровень сборной России.
Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало игры – в 19:00 по московскому времени.«Матч против такой большой команды – это отличная возможность для сборной Брунея! Это соперник топ-уровня!
Сейчас ваша команда не участвует в чемпионатах мира и Европы, из-за чего она стала располагаться ниже в рейтинге ФИФА. А так она на одном уровне со сборными Англии или Германии. Для нашей команды это новый опыт. Я сам играл за сборную, и у нас не было даже шанса сыграть с такой большой сборной, как Россия, или другими европейскими командами.
Это честь! Хочу посмотреть, как наша команда сыграет с соперником такого уровня!» – сказал президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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