Караваев об РПЛ: «Не считаю, что стала слабее. В любом случае, сильнее чешской лиги» 

Теги Зенит высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия высшая лига Чехия Вячеслав Караваев Футбол

Вячеслав Караваев считает, что РПЛ не стала слабее за последние два года.

— Чемпионат России за последние два года после европейского бана стал намного слабее чешского и голландского?

— Я вообще не считаю, что наш чемпионат стал слабее. Сейчас, честно скажу, не особо слежу за чемпионатами Голландии и Чехии. Когда играл в них, российская Премьер-лига точно была сильнее. Сейчас, возможно, тоже. В любом случае, сильнее чешской. 

В прошлом сезоне «Фейеноорд» стал чемпионом Голландии — появилась хоть какая-то конкуренция, а тогда был только «Аякс», и все. Без шансов. У них было сильное поколение: Зиеш, де Лигт, Онана, Тальяфико, де Йонг, с которыми они в сезоне-2018/19 добрались до полуфинала Лиги чемпионов, – сказал защитник «Зенита».

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