Касадо о победе над «Реалом»: «Барса» показала, что и с сильными командами может демонстрировать уровень. Для воспитанника выиграть 4:0 на «Бернабеу» – особенный момент»
Марк Касадо высказался о победе над «Реалом».
– Матч с «Мадридом», победа 4:0, важная для уверенности в раздевалке. Это было окончательным доказательством того, что эта команда может победить кого угодно?
– Мы уверены в том, что делаем, знаем, что нужно продолжать совершенствоваться, чтобы выигрывать матчи и титулы.
Это было отличной демонстрацией того, что мы можем показать свой уровень и против сильных команд, и, думаю, тогда все это увидели.
– Это была ваша лучшая победа?
– Возможно, да. Приехать на «Бернабеу» и выиграть 4:0 – для воспитанника «Барсы» всегда особенный момент, – сказал полузащитник «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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