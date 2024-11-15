Касадо о победе над «Реалом»: «Барса» показала, что и с сильными командами может демонстрировать уровень. Для воспитанника выиграть 4:0 на «Бернабеу» – особенный момент»

Марк Касадо высказался о победе над «Реалом».

– Матч с «Мадридом», победа 4:0, важная для уверенности в раздевалке. Это было окончательным доказательством того, что эта команда может победить кого угодно?

– Мы уверены в том, что делаем, знаем, что нужно продолжать совершенствоваться, чтобы выигрывать матчи и титулы.

Это было отличной демонстрацией того, что мы можем показать свой уровень и против сильных команд, и, думаю, тогда все это увидели.

– Это была ваша лучшая победа?

– Возможно, да. Приехать на «Бернабеу» и выиграть 4:0 – для воспитанника «Барсы» всегда особенный момент, – сказал полузащитник «Барселоны».