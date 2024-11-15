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Рафинья забил Венесуэле со штрафного. У вингера 9 голов и 3 ассиста в 8 последних играх за «Барселону» и Бразилию

Рафинья Диас открыл счет в матче Бразилии с Венесуэлой.

На 43-й минуте игры квалификации ЧМ-2026 вингер реализовал штрафной удар.

В 8 последних матчах в составе сборной и «Барселоны» 27-летний футболист отметился 9 голами и 3 результативными передачами.

Подробно со статистикой Рафиньи можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная Бразилии по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoРафинья Диас
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