Рафинья забил Венесуэле со штрафного. У вингера 9 голов и 3 ассиста в 8 последних играх за «Барселону» и Бразилию
Рафинья Диас открыл счет в матче Бразилии с Венесуэлой.
На 43-й минуте игры квалификации ЧМ-2026 вингер реализовал штрафной удар.
В 8 последних матчах в составе сборной и «Барселоны» 27-летний футболист отметился 9 голами и 3 результативными передачами.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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