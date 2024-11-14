Флик и Деку видят в Касадо нового Серджи Роберто. В «Барсе» считают, что хавбек мог бы подменять Кунде справа в защите
Марк Касадо может получить игровую практику справа в обороне.
Diario Sport утверждает, что спортивный директор «Барселоны» Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик видят в полузащитнике нового Серджи Роберто.
Тренерский штаб считает, что 21-летний футболист мог бы при необходимости подменять Жюля Кунде.
Отмечается, что за универсальные навыки Касадо высоко ценится и Фликом, и Деку.
В текущем сезоне хавбек провел 11 игр в Ла Лиге и сделал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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