Роналду о сборной Португалии перед матчем с Польшей: «Нацелены на победу! 🇵🇹»

Криштиану Роналду сделал краткое заявление о сборной Португалии.

39-летний нападающий выложил несколько фотографий с тренировки национальной команды, которая готовится к матчам с Польшей и Хорватией в Лиге наций.

«Нацелены на победу! 🇵🇹» – написал Роналду .

Матч Португалия – Польша состоится 15 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени. С Хорватией португальцы встретятся 18 ноября.