Роналду о сборной Португалии перед матчем с Польшей: «Нацелены на победу! 🇵🇹»
Криштиану Роналду сделал краткое заявление о сборной Португалии.
39-летний нападающий выложил несколько фотографий с тренировки национальной команды, которая готовится к матчам с Польшей и Хорватией в Лиге наций.
«Нацелены на победу! 🇵🇹» – написал Роналду.
Матч Португалия – Польша состоится 15 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени. С Хорватией португальцы встретятся 18 ноября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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