Защитник Брунея о матче с Россией в Краснодаре: «Для нас это небольшое испытание – играть при таком холоде. К вашей погоде надо привыкнуть»

Защитник сборной Брунея Аминуддин отметил, что в России холодно.

Сегодня сборные России и Брунея проведут товарищеский матч в Краснодаре.

«К вашей погоде надо привыкнуть, адаптация займет какое‑то время у всей команды.

Для нас это небольшое испытание – играть при таком холоде, но зато мы получим новый опыт», – сказал Вафи Аминуддин.

Отметим, что на данный момент температура воздуха в Краснодаре – плюс 10 градусов по Цельсию. В Брунее – плюс 31 градус.

«У нас в составе двое полицейских и четверо военных». Разговор с легендой сборной Брунея 😳

🇧🇳 15 быстрых фактов про Бруней