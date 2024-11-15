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Защитник Брунея о матче с Россией в Краснодаре: «Для нас это небольшое испытание – играть при таком холоде. К вашей погоде надо привыкнуть»

Защитник сборной Брунея Аминуддин отметил, что в России холодно.

Сегодня сборные России и Брунея проведут товарищеский матч в Краснодаре. 

«К вашей погоде надо привыкнуть, адаптация займет какое‑то время у всей команды.

Для нас это небольшое испытание – играть при таком холоде, но зато мы получим новый опыт», – сказал Вафи Аминуддин. 

Отметим, что на данный момент температура воздуха в Краснодаре – плюс 10 градусов по Цельсию. В Брунее – плюс 31 градус. 

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🇧🇳 15 быстрых фактов про Бруней

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
logoМатч ТВ
Вафи Аминуддин
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